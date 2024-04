Ocijeniće ustavnost izmjena Uredbe o zastupniku Crne Gore pred ESLJP

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud pokrenuo je danas postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti izmjena Uredbe o zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, koje je donijela Vlada.

Ustavnom sudu podnijeto je više inicijativa za ocjenu ustavnosti izmjena Uredbe koje je Vlada usvojila krajem decembra prošle godine, nakon čega je sa pozicije zastupnice smijenjena Valentina Pavličić.

Ustavni sud je, kako je saopšteno nakon današnje sjednice, utvrdio da u pravnom osnovu za donošenje osporene Uredbe nije navedena odredba Ustava (član 100 stav 1 tačka 3) koja daje generalno uredbodavno ovlašćenje Vladi da, uvijek kada ocijeni da je neophodno “donese uredbu”, odluku ili drugi akt.

“Ustavni sud ukazuje da odredba člana 18 Uredbe o Vladi, sama po sebi ne može biti pravni osnov za donošenje osporene Uredbe”, navodi se u saopštenju.

Pojašnjava se da je odredbom člana 18 Uredbe o Vladi izričito utvrđeno šta se uredbom može uređivati.

Kako se navodi, po ocjeni Ustavnog suda, normativna ovlašćenja Vlade nijesu inicijalna i originerna, već sekundarna i derivativna, odnosno uredba po svojoj pravnoj prirodi, kao akt za izvršenja zakona i, u konkretnom slučaju Ustava, mora biti saglasna s Ustavom I da ne može “ići” contra legem.

“U tom smislu, nijedan uredba, po ocjeni Ustavnog suda, ne može biti pravni osnov za donošenje druge uredbe, pa ni osporena uredba, već njen osnov može biti sadržan samo u višem pravnom aktu, odnosno Ustavu i zakonu”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, polazeći od navedenih odredbi Ustava i činjenice da u nomotehnici propis “iste pravne snage” ne može biti pravni osnov za donošenje propisa “iste pravne snage”, Ustavni sud ocijenio da odredba člana 18 Uredbe o Vladi, u materijalnopravnom-sadržinskom smislu, nije mogla biti pravni osnov za donošenje osporene Uredbe.

“Saglasno tom utvrđenju, Ustavni sud je ocijenio da se osnovano postavlja pitanje njene saglasnosti s Ustavom i da su se stekli uslovi za poketanje postupka za ocjenu njene saglasnosti s Ustavom u cjelosti”, piše u saopštenju.

Ustavni sud, kako se navodi, nije ocjenjivao navode o retroaktivnom djelovanju osporenih odredaba člana 16a Uredbe, na koje je ukazano u podnijetim inicijativama.

