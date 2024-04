Košarkašice Podgorice juniorske šampionke Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Podgorice šampionke su Crne Gore u kategoriji juniorki.

Podgorica, koja je sezonu završila bez poraza, u finalnom meču završnog turnira slavila je protiv Sea Starsa 92:64.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Jelena Bulajić sa 22, Jovana Savković je ubacila 17, a Milena Vujović 12 poena.

Dvocifrena je bila i Janja Dragišić sa deset poena.

U ekipi iz Tivta, najbolje su bile Valentina Vrcan sa 18 i Mila Kovačević sa 15 poena.

Kao tećeplasirana završila je Trebjesa, koja je u meču za treće mjesto slavila protiv kolašinske ekipe Tara Basket 66:50.

U polufinalu, dan ranije, Podgorica je eliminisala kolašinski sastav Tara Basket 80:23, dok je ekipa Sea Stars eliminisao Trebjesu 63:60.

Medalje i pobjednički pehar uručila je Mirjana Sekulić, nekadašnja košarkašica, a sada komesarka takmičenja Košarkaškog saveza.

