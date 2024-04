Ćulafić: Zahtijevaćemo razrješenje trenutnog sastava Odbora povjerenika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rukovodstvo Opštine Andrijevica zahtijevaće razrješenje trenutnog sastava Odbora povjerenika zbog neefikasnosti i pogrešnih poteza koji otežavaju život stanovnicima, kazao je predsjednik Opštine Željko Ćulafić.

On je to naveo u reagovanju na saopštenje Odbora povjerenika, koje je usvojilo odluku o budžetu Opštine Andrijevica za ovu godinu.

Ćulafić je kazao da se u protekla dva dana iskristalisalo nekoliko bitnih činjenica koje treba da služe na ponos svima u mjeri i na način kako se ko ophodio prema građanima Andrijevice, sa jedne strane rukovodstvu lokalne samouprave, a sa druge Odboru povjerenika.

„Najprije bi istakli da je rukovodstvo opštine Andrijevica iskazalo izuzetan pregovarački potencijal kada je uspjelo da spriječi nekoliko pokušaja prekrajanja budžeta koji su imali za cilj suspendovanje pozitivnih propisa“, rekao je Ćulafić.

On je kazao da je, kada je kapitalni segment u pitanju, Odbor pokušao sa tri verzije amandmana da liši opštinu razvojnih projekata umanjujući i prikrivajući prihode koji već postoje na računu opštine.

„I na taj način je onemogućio da se našim građanima realizuju već započeti projekti u vrijednosti od jedan milion EUR“, navodi se u reagovanju.

Dodaje se da namjensku potrošnju tih sredstava ne može uslovljavati nekakav strateški plan, kako to tvrdi Odbor povjerenika.

„Već je način potrošnje definisan kao ugovorna obaveza sa Upravom za kapitalne projekte, a potrošnja tog iznosa je dobila saglasnost Ministarstva finansija. Time se odbor stavio iznad zakona i onemogućio opštinu da sprovodi preuzete ugovorne obaveze a samim tim i doveo u pitanje raskid samog ugovora“, rekao je Ćulafić.

Kako je kazao, kada su amandmani Odbora u pitanju, građani su ostali uskraćeni za realizaciju kapitalnih projekata ove godine upravo u visini tog miliona EUR.

„I to je bio isključivi cilj ali po svemu sudeći i zadatak Odbora povjerenika“, rekao je Ćulafić.

On je kazao da navodi Odbora povjerenika da će u tekućoj godini u Andrijevici biti realizovano 7,6 miliona kapitalnih projekata iz državnog budžeta, imaju za cilj da tu „siromašnu opštinu predstave kao ekonomskog tigra“, iako spada u red najnerazvijenih opština.

„I da predstave da se kod nas dešava građevinski bum, a sve sa ciljem da pokušaju prikriti svoje postupke i efekte koje će oni izazvati“, naveo je Ćulafić.

Kako je kazao, svaki stanovnik Andrijevice zna da je projekat Kuće voća u zastoju zadnjih godina zbog propusta u planskoj dokumentaciji,a da je Eko katun Rujišta tek u fazi projektovanja koji je na doradu.

„Da su naša djeca bez školske sale nekoliko godina i da se i tu radi o početnoj fazi projektovanja, a da transfer stanica zbog propusta u projektovanju nema priključenje na naponsku mrežu“, rekao je Ćulafić.

On je poručio Odboru povjerenika da se politika Andrijevice ne može voditi iz Podgorice i Berana i da je menadžment opštine najbolji izvor informacija kada je u pitanju status projekata.

„U sukobu prava i politike uvijek ispašta slabiji, u ovom slučaju naši građani“, rekao je Ćulafić.

On je dodao da su pokušali koliko toliko da ublaže efekte loših odluka tog Odbora.

„I djelimično smo uspjeli u tome na način što je Odbor povjerenika u konačnom odustao od nezakonitog smanjivanja budžeta opštinskim preduzećima“, kazao je Ćulafić.

On je naveo da, da je ostala prvobitna namjera, 50-ak zaposlenih u tim preduzećima ne bi bili u mogućnosti da prime više od deset zarada u ovoj godini, što bi bio neprihvatljiv udar na te porodice.

„Istine radi, prvobitna namjera Odbora je bila da amandmanski djeluje i umanji transfere samo JU Centru za kulturu u iznosu od 54 hiljade EUR što bi onemogućilo funkcionisanje te ustanove“, naveo je Ćulafić.

Kako je kazao, time je Odbor, ali prije svega njegova kadrovska struktura, poslao jasnu poruku da će u narednom periodu, zastupajući politiku onih koji su ih imenovali, gdje god se bude pitala ta politička doktrina, sprovoditi bolne rezove koji će imati za cilj otpuštanja radnika.

Ćulafić je naveo da će rukovodstvo opštine u najhitnijem roku obavijestiti Vladu i Ministarstvo javne uprave o novonastaloj situaciji.

„I zahtijevati razrješenje trenutnog sastava Odbora povjerenika zbog neefikasnosti i pogrešnih poteza koji otežavaju život prosječnom našem stanovniku, s obzirom da je na taj način već postupano sa odborom povjerenika u nekim opštinama jer to od nas očekuju naši građani“, zaključio je Ćulafić.

