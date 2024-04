Rast indeksa i manji promet na berzi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i manji promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je pretkvalifikacioni tender za dionicu auto-puta Mateševo-Andrijevica objavljen na sajtu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 1,3 odsto na 993,12 poen, a MONEX blago na 14.725,38 bodova.

Promet je iznosio 164,43 hiljade EUR i bio je 1,8 puta manji od prošlosedmičnog.

Premijer Milojko Spajić najavio je da će pretkvalifikacioni tender trajati dva mjeseca, odnosno do 23. juna.

“Krećemo u pretkvalifikaciju, dio tendera koji će trajati dva mjeseca. Nadamo se da ćemo dobiti maksimalan broj ponuđača i izvođača koji su zainteresovani za izvođenje ove dionice”, rekao je Spajić ranije na konferenciji za novinare.

Poslije toga se, kako je objasnio, ide u proceduru glavnog tendera, koji će trajati takođe dva mjeseca, gdje će od svih koji prođu pretkvalifikacioni tender biti izabran glavni izvođač.

Spajić je rekao da je počeo proces eksproprijacije, kako bi bio gotov kada počnu radovi.

Akcije Crnogorskog Telekoma su ove sedmice rasle 9,7 odsto na 2,03 EUR. Ta kompanija je tokom prva tri mjeseca ove godine zabilježila rast prihoda i operativne dobiti u odnosu na isti prošlogodišnji period.

„U okviru korisničke baze, rast je najevidentniji u postpaid segmentu, dok se i u prvom kvartalu potvrđuje stabilna pozicija tržišnog lidera po broju korisnika mobilnog interneta. Na izrazito konkurentnom tržištu telekomunikacija, Crnogorski Telekom je mart završio na prvoj poziciji, kada je riječ o zadovoljstvu korisnika“, navodi se u saopštenju.

Finansijske rezultate poslovanja Telekoma u prvom kvartalu, kako su naveli, karakterišu stabilni trendovi.

Pozitivna kretanja u maloprodaji dominantno su uslovila rast prihoda 4,6 odsto u odnosu na prvi kvartal prošle godine.

„Operativna dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), nakon najma i isključujući posebne uticaje, iznosila je 7,3 miliona EUR, što predstavlja rast od tri odsto u odnosu na uporedni period“, rekli su iz kompanije.

Dionice Lovćen osiguranja rasle su 25 odsto na deset EUR i Elektroprivrede (EPCG) neznatno na 5,23 EUR.

Akcije Jugopetrola jačale su blago na 12,42 EUR. Akcionari Jugopetrola trebalo bi da na redovnoj Skupštini 29. maja donesu odluku o raspodjeli dobiti za prošlu godinu.

Na dnevnom redu je i usvajanje finansijskih sa izvještajem nezavisnog revizora za prošlu godinu.

Sedmicu je obilježila vijest da je Evropski parlament usvojio Instrument za reformu i razvoj Zapadnog Balkana, čime Crna Gora dobija pristup preko 400 miliona EUR povoljnih kredita i bespovratnih sredstava za ispunjavanje reformi.

Ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević, rekla je da će se tim instrumentom pomoći rast crnogorske ekonomije, ispuniti ciljevi iz reformske agende i približiti članstvu u porodici evropskih demokratija.

Slabile su ove sedmice akcije Luke Bar 9,7 odsto na 31,6 centi, Port of Adria 7,7 odsto na 18 centi, Željezničkog prevoza (ŽPCG) 4,8 odsto na 38 centi, Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera 2,8 odsto na sedam EUR, Sveti Stefan hoteli Budva 2,4 odsto na 4,1 EUR, kao i Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS) blago na 1,45 EUR.

Vlada je ove sedmice na sjednici odlučila da radnicima Instituta “Simo Milošević” uplati jednokratnu pomoć od 1,13 miliona EUR.

To je bio uslov zaposlenih u Institutu koji su ranije najavljeni štrajk odložili. Pomoć će biti isplaćena posredstvom reprezentativnog Sindikata.

Vlada je odluku o jednokratnoj pomoći donijela na predlog Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS