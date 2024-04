Jakšić sjutra u Austriji počinje novu sezonu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski automobilista Vasilije Jakšić trkom na stazi Rehberg sjutra će početi novu sezonu šampionata Evrope na brdskim stazama.

Jakšić, evropski prvak na brdskim stazama 2022. godine, u novoj sezoni voziće Hjundai I30 N TCR.

Tehnički pregled prošlo je 270 auta, a u klasi tri, u kojoj će voziti Jakšić, prijavljeno je 26 vozača.

U novom šampionatu takmičiće se i njegov brat Milan Jakšić sa Hondom Civic Type R, u klasi 5.

Vozači su danas imali tri zvanična treninga, a sjutra će se voziti dvije vožnje – u devet i 14 sati.

Član Auto moto sportskog kluba Kotor u šampionskoj sezoni ostvario je šest pobjeda, dok je na dvije trke od ukupno devet bio drugoplasirani.

Prvi je crnogorski automobilista sa titulom najboljeg vozača Evrope u generalnom plasmanu, a trostruki je prvak Centralno-evropske zone.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS