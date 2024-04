Poslanički klub PES-a: Poštujemo rezoluciju Skupštine, ne podržavamo da se odgovornost imputira narodu

Podgorica, (MINA) – Poslanički klub Pokreta Evropa sad (PES) saopštio je da poštuje rezolucije Skupštine koje se odnose na genocide, ali da ne podržava da se zbog odgovornosti pojedinaca, imputira odgovornost bilo kom narodu.

Oni su podsjetili da je Skupština Crne Gore 2009. godine usvojila Deklaraciju o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici, a 2021. godine Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

„Smatramo da naša zemlja kao kandidat za punopravno članstvo u EU ima i obavezu da poštuje sve presude međunarodnih sudova, koji imaju jasan stav po ovom pitanju“, navodi se u saopštenju.

Iz poslaničkog kluba PES-a su rekli da poštuju sve rezolucije koje su usvojene u crnogorskom parlamentu, a koje se odnose i na genocide počinjene na našim prostorima u prethodnom periodu.

„Ne podržavamo da se zbog odgovornosti bilo kog pojedinca, imputira odgovornost bilo kom narodu“, poručili su iz poslaničkog kluba PES-a.

Oni su dodali da su protiv korištenja ove teme u dnevno-političke svrhe, jer se , kako su rekli, radi o pitanju koje otvara rane prošlosti.

