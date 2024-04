Živković: Zabrinutost zbog najavljene rekonstrukcije Vlade

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) zabrinuta je povodom najava o rekonstrukciji Vlade, u koju bi trebalo da uđu akteri koji u kontinuitetu pokazuju antievropski karakter, što može otvoriti prostor za jači uticaj trećih strana, kazao je lider te stranke Danijel Živković.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je to rekao na sastanku sa ambasadorom Holandije Joustom Reintjesom, sa kojim je razgovarao o aktuelnim političkim procesima u Crnoj Gori i daljim koracima koje je neophodno preduzeti u procesu evropskih integracija, sa posebnim akcentom na dobijanje IBAR-a.

Živković je ponovio čvrstu posvećenost i konstruktivnu ulogu DPS-a evropskom putu Crne Gore, ali i odlučnost kada je u pitanju zaštita nacionalnih interesa.

On je ocijenio da bi dobijanje IBAR-a od Evropske komisije bilo pozitivno.

„Ali je istovremeno izrazio zabrinutost DPS-a povodom najava o rekonstrukciji Vlade u koju bi trebali da uđu oni akteri koji u kontinuitetu pokazuju svoj antievropski karakter, što može otvoriti prostor za jači uticaj trećih strana“, kaže se u saopštenju.

Živković je naveo da je cilj trećih strana ne samo blokiranje članstva u Evropskoj uniji (EU), već i promjena građanskog karaktera crnogorskog društva.

On je upoznao Reintjesa sa procesom neposrednih unutarpartijskih izbora za rukovodstvo DPS-a na centralnom i nivou opštinskih organizacija.

Živković je ocjenio da je DPS u tom procesu pokazao kapacitet da uvođenjem usvaja evropske vrijednosti kada je u pitanju unapređenje i transparentnost standarda unutarpartijske demokratije.

Reintjes je potvrdio podršku Holandije u daljim koracima Crne Gore na putu ka članstvu u EU.

„Osvrćući se na aktuelno pitanje Rezolucije o Srebrenici koje zaokuplja pažnju domaće i međunarodne javnosti, Reintjes je izrazio očekivanje da će aktuelna i buduće vlade i politički akteri u Croj Gori biti na liniji evropskih vrijednosti“, navodi se u saopštenju.

