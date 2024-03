Izbor predsjednika Vrhovnog suda važan korak za pridruživanje EU

Podgorica, (MINA) – Izbor predsjednika Vrhovnog suda važan je korak za pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU), poručili su iz Akcije za ljudska prava (HRA), navodeći da bi nekom od kandidata koji ispunjavaju uslove za tu funckiju trebalo omogućiti da preuzme odgovornost.

Opšta sjednica Vrhovnog suda, na čijem je dnevnom redu izbor kandidata za predsjednika te najviše sudske instance, biće održana sjutra.

Pozicija predsjednika Vrhovnog suda je upražnjena otkako je Vesna Medenica dala ostavku na tu funkciju 31. decembra 2020. godine.

Iz HRA su ukazali da je od tada prošlo 38 mjeseci i da je sprovedeno šest neuspješnih konkursa.

Kako su naveli, Evropska komisija je više puta istakla urgentnu potrebu za imenovanjem predsjednika Vrhovnog suda na osnovu zasluga i u transparentnom postupku, koji je ključan za nezavisno i nepristrasno pravosuđe.

“Nakon tri pune godine v.d. stanja, krajnje je vrijeme da se nekome od postojećih kandidata koji ispunjavaju uslove omogući da preuzmu odgovornost i podrže sudstvo u pravcu EU”, poručili su iz HRA.

Iz te nevladine organizacije su kazali da je sva odgovornost za izbor na sudijama Vrhovnog suda koji, kako su naveli iz HRA, imaju priliku da poprave utisak o tom sudu posle neustavnog mandata Vesne Medenice.

Za izbor predsjednika/ce Vrhovnog suda potrebno je da kandidat, koji ispunjavaju propisane uslove, dobije dvotrećinsku podršku svih sudija Vrhovnog suda, a zatim i dvotrećinsku podršku članova Sudskog savjeta.

Na aktuelnom sedmom konkursu kandidati su sudije Vrhovnog suda Ana Vuković i Ranko Vukić.

Iz HRA su kazali da oba kandidata zadovoljavaju kriterijume za izbor na tu funkciju.

Kako su naveli, Vuković, koja se treći put prijavila za ovu poziciju, je započela sudijsku karijeru u Osnovnom sudu u Podgorici 2001. godine.

“Lični integritet je pokazala još kao mlada sutkinja u slučaju istrage seks trafikinga protiv oštećene moldavske državljanke “S. Č.” 2002. godine”, rekli su iz HRA.

Oni su ukazali da je Vukić sudijsku karijeru započeo 1989. godine u Opštinskom sudu za prekršaje u Titogradu, i da se ranije prijavljivao i za sudiju Ustavnog suda.

Iz HRA su rekli da su oba kandidata u postupku izbora predstavili svoje planove rada.

“Vukić je obećao da će sastaviti plan za rješavanje svih zaostalih predmeta i da će pratiti implementaciju tog plana na mjesečnom nivou. Predložio je i saradnju sa nevladinim organizacijama kroz potpisivanje memoranduma i protokola za povećanje povjerenja u rad sudova”, navodi se u saopštenju.

Iz HRA su kazali da je Vuković u svom planu navela da će raditi na depolitizaciji pravosuđa i osigurati da izbor sudija bude slobodan od političkog uticaja.

Ona je, kako se navodi, istakla da će predmeti povezani sa kriminalom i korupcijom imati prioritet.

