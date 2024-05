Olimpijakos slavio na Vila parku

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Olimpijakosa pobijedili su večeras u Birmingemu ekipu Aston Vile 4:2, u prvom meču polufinala Lige konferencije.

Atinski tim do pobjede na Vila parku došao je golovima Ajube el Kabija u 16, 29. i 56. i Santjaga Esea u 67. minutu.

Strijelci za domaći sastav bili su Oli Votkins u 45. i Musa Dijabi u 52. minutu.

Korak bliža finalu je i Fiorentina nakon pobjede na svom terenu protiv Klub Briža 3:2.

Revanš utakmice na programu su narednog četvrtka.

Finale je zakazano za 29. maj u Atini.

