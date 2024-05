Zaplijenjeno preko 300 kilograma rezanog duvana

Podgorica, (MINA) – Crnogorska granična policija zaplijenila je više od 300 kilograma (kg) rezanog duvana i podnijela krivičnu prijavu protiv B.P. (28) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Sektora granične policije na lokalnom putu Vladimir – Ulcinj, u mjestu Zoganje, kontrolisali Audi A8 kojim je upravljao B.P.

„U prtljažniku vozila tom prilikom policija je pronašla 20 većih pvc kesa u kojima se nalazio rezani duvan, težine oko 307,5 kg“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da je protiv B.P. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina, po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS