Policija apeluje na građane da ne voze pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

Podgorica, (MINA) – Saobraćajna policija apelovala je na građane da voze odgovorno i ne sjedaju za volan pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Iz policije su, u video poruci objavljenoj na Instagramu, pozvali vozače da se pridržavaju propisa i da, ukoliko su konzumirali alkohol, biraju bezbjedan prevoz do svog doma.

„Jer je vožnja pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci izuzetno opasna, kako za vas, tako i za druge učesnike u saobraćaju“, naglasili su iz policije.

Oni su apelovali na građane da, odgovornim ponašanjem za volanom, daju doprinos stvaranju bezbjednijeg stanja u saobraćaju.

