Šćuric: Crna Gora da promijeni koncesione uslove

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora mora da promijeni koncesione uslove i traži više novca za koncesiju na aerodrome ukoliko se odluči da pregovara sa četvoro finalista koji su izabrani na konkursu započetom prije pandemije koronavirusa, saopštio je vazduhoplovni analitičar, Alen Šćuric.

On je kazao da su Aerodromi Crne Gore 2019. godine, kada je raspisan konkurs, očekivali 100 miliona EUR od koncesije, uz 150 miliona EUR investicija u aerodrome Podgorica i Tivat.

„Međutim, danas 100 miliona EUR vrijedi daleko manje nego 2019. Stoga ako se Crna Gora i odluči za pregovore sa samo četvoro finalista, morala bi da promijeni uslove i traži više novaca“, naveo je Šćuric u kolumni na avio-portalu Zamaaero.

On je kazao da postoji mogućnost da se pitanje koncesija za crnogorske aerodrome pokuša riješiti reaktiviranjem konkursa, koji je objavljen 2019. godine, i da se pregovara sa fnalistima.

„Upitno je da li bi reaktiviranje konkursa bilo dobro rješenje ili bi za Crnu Goru bilo bolje da objavi novi na koji bi se javili i novi zainteresovani, pa bi se od koncesije moglo izvući više“, rekao je Šćuric.

On je podsjetio da je Crna Gora prije pandemije koronavirusa odlučila da sprovede postupak za davanje koncesija za korišćenje aerodroma, koji je stigao do drugog kruga u kojem je odabrano četvoro finalista, mađu kojima su Incheon International Airport Corporation iz Seula, GMR Airports Limited iz Delhija, kontorcijum TAV Havanlimanlari Holding i Airport de Paris International (ADPI), te Corporation America Airports AS.

Šćuric je saopštio da je konzorcijum TAV i ADPI izuzetno jak i da ima koncesije na više aerodroma u Turskoj, Gruziji, Kazahstanu, Letoniji, Saudijskoj Arabiji i Tunisu, te u Skoplju, Ohridu i Zagrebu, kada je u pitanju region.

„ADPI sam vodi aerodrome u Parizu – CDG, Orly i Bourget. To je ogromna korporacija koja istinski vodi veliki broj aerodroma, posebno u Evropi, a ima i tri u regiji. Iskreno, najbolji odabir za Crnu Goru“, rekao je Šćuric i dodao da je ADPI vlasnik 46,1 odsto TAV-a.

On je kazao da je GMR Airports megakorporacija koja upravlja aerodromima u Indiji, ali i Mactan Cebu Aerodromom na Filipinima, te gradi novi na Heraklionu u Grčkoj. GMR djelimično operiše aerodromima u Čileu i Amanu.

„Kako god, taj indijski specijalist nikako ne može biti dobra opcija za Crnu Goru, jer nema iskustva u Evropi. Čak štoviše ADP, koji je i sam finalista za koncesiju, je 49 odsto vlasnik GMR Airportsa“, objasnio je Šćuric.

Corporation America je koncesionar čak 52 aerodroma u šest država, koji je prošle godine imao 81,1 milion putnika. Korporacija ima aerodrome u Argentini, Brazilu, Urugvaju, Jermeniji, Ekvadoru i Italiji, a u Evropi tek dva manja – u Pizi i Firenci.

„Kako su oni specijalisti za Latinsku Ameriku, nikako ne bi bili dobar izbor za Crnu Goru“, kazao je Šćuric.

On smatra da je Aerodrom Incheon iz Seula istinski odličan odabir.

„Seul se izvrsno vodi i jedan je od najboljih aerodroma na svijetu. Incheon djelimično vodi ili ima udjele u aerodromima u Iraku, Kuvajtu i Indoneziji. Ipak osim izvrsnog vođenja Incheona, ima jako malo iskustva i vođenja drugih aerodroma širom svijeta“, naveo je Šćuric.

On je podsjeti da je vlada Dritana Abazovića ozbiljno pregovarala sa Kastratijem, koji je koncesionar aerodroma u Tirani, o preuzimanju Aerodroma Crne Gore.

„To bi bila megaglupost. Niko normalan ne daje aerodroma koncesionaru koji drži daleko veći aerodrom u neposrednoj okolini i preuzima gro putnika Crne Gore“, kazao je Šćuric.

On je dodao da su se stvari ozbiljno promijenile od 2019.

„Pošto je nova vlast u Crnoj Gori istinski posvećena da aerodrome da pod koncesiju napravila je komisiju koja bi trebalo da to sprovede. Ta komisija će navodno sa IFC-om napraviti novu analizu koncesije, uz nove realnosti dobijanja novaca i investicija u aerodrome“, saopštio je Šćuric.

On je rekao da je komisija već kontaktirala neke od predstavnika finalista, a da bi sa drugima trebalo da obavi razgovore.

