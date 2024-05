Elektroprivreda i Herceg Novi nastavili seriju

Podgorica, (MINA) – Šahisti Elektroprivrede i Herceg Novog nastavili su seriju pobjeda u sedmom kolu Premijer lige i napravili sjajnu uvertiru za međusobni duel, koji će i odlučiti prvaka.

Elektroprivreda je savladala Omladinac Budućnost 3,5-2,5 i zadržala maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Slavila je zahvaljujući pobjedama Nikite Petrova i Jovana Milovića, dok je pobjedu Omladincu donio Stefan Tadić koji je savladao Denisa Kadrića.

Herceg Novi je 5:1 slavio protiv Mladosti iz Nikšića, a remijem su okončani dueli na prve dvije table.

Budućnost i Mimoza su podijelili bodove u međusobnom duelu, gdje je svih šest partija završeno remijima, dok je Crnogorac pobjedom protiv Rudara došao na korak od osvajanja bronzanog odličja.

Pobjede su ostvarili Peko Đurović i Savo Vujović.

Vujović, inače omladinski reprezentativac u rukometu, zabičježio je šest poena iz isto toliko odigranih partija.

U derbiju začelja Prosvjeta je minimalno savladala Nikšić, zahvaljujući pobjedama Slavena Paštara, Dragana Bulatovića i Danila Nenezića, dok je duel Slaviše Branja i Vladimira Vujoševića na prvoj tabli okončan remijem.

Pobjede za Nikšićane ostvarili su Vladimir Perović i Mitar Đukanović.

Remijem protiv Zete, šahisti Dame izborili su povratak u Premijer ligu, dva kola prije kraja, a ujedno i matematički osigurali prvo mjesto.

Preostaje zanimljiva borba u Prvoj ligi, a za drugo mjesto nadmeću se ekipe Rumije sa 12, Zete, Zore i Dijagonala sa po 11 bodova.

Trofej u Pionirskoj liga osvojila je Budućnost, sa osam pobjeda i remijem.

Za Budućnost nastupali su Đorđe Žižić, Toman Perić, Lav Kljajić, Petar Stanković i David Pavlović.

Srebro je pripalo Elektroprivredi, u sastavu Sofija Milović, Stefan Mihajlović, Viktor Vasiljević, Marko Sredanović i Petar Popović, dok je bronzana ekipa Dijagonala za koju su nastupali: Nikola Vukašinović, Milan Vukčević, Dušica Petrušić, Teodora Vukčević i Ljubo Kračković.

Nagrađeni su najuspješniji po tablama, a posebno priznanje dobila je ekipa Šavnika koja je debitovala na tom takmičenju.

Takmičare u Herceg Novom posjetila je danas ministarska kulture i medija u Vladi Crne Gore, Tamara Vujović.

