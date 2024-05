Spajić: Podrška njemačkih partnera Crnoj Gori sve jača

Podgorica, (MINA) – Podrška njemačkih partnera se pojačava i evropski put Crne Gore postaje sve opipljiviji, kazao je premijer Milojko Spajić povodom izjave predsjednika evropskog odbora Bundestaga Antona Hofrajtera da bi se Crna Gora mogla pridružiti Evropskoj uniji (EU) u roku od dvije godine.

„Crna Gora u EU 2026! – kaže predsjednik EU odbora Bundestaga, sa kojim smo imali vrlo bogatu diskusiju prošle sedmice“, naveo je Spajić na platformi X.

Prema njegovim riječima, ta izjava izražava duboko razumjevanje Njemačke za poziciju i rezultate koje postiže Crna Gora.

„Podrška naših njemačkih partnera se pojačava i naš evropski put postaje svakom reformom sve opipljiviji i opipljiviji“, naveo je Spajić.

