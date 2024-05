Pobjeda Bajera u Rimu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Bajera iz Leverkuzena pobijedili su večeras u Rimu ekipu Rome 2:0, u prvoj utakmici polufinala Lige Evrope.

Novi šampion Njemačke, koji sa klupe predvodi Ćabi Alonso, do pobjede vodili su Florijan Virc u 28. i

Robert Andrih u 73. minutu.

U drugom polufinalnom duelu, Marsej i Atalanta igrali su na Velodromu 1:1.

Gosti je u vođstvo došao golom Đanluke Skamake u 11. minutu.

Konačan rezultat, samo devet minuta kasnije, postavio je Šansel Embemba.

Revanš utakmice na programu su narednog četvrtka.

Finale će biti odigrano 22. maja u Dablinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS