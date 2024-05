Mandić čestitao Vučeviću i novoj Vladi Srbije

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić čestitao je srpskom premijeru Milošu Vučeviću izbor na tu funkciju.

„Dozvolite mi da Vam, u ime Skupštine Crne Gore i u svoje lično, uputim najsrdačnije čestitke povodom izbora na mjesto predsjednika Vlade Srbije“, naveo je Mandić u čestitki.

On je kazao da ne sumnja da će Vučević i Vlada na čijem je čelu dati svoj potpuni doprinos daljem ekonomskom i društvenom razvoju Srbije, kao i da će raditi na izgradnji najboljih odnosa sa zemljama u regionu.

„U meni ćete uvijek imati iskrenu i bratsku podršku. Još jednom, koristim ovu priliku da čestitam Vama i svim članovima nove Vlade. Želim vam srećan i uspješan rad“, poručio je Mandić.

