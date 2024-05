Veliko interesovanje za dan-unaprijed tržište električne energije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za dan-unaprijed tržište električne energije u Crnoj Gori je u prethodnih godinu vladalo veliko interesovanje učesnika iz države i inostranstva.

Iz preduzeća Berza električne energije (BELEN) saopšteno je da se 26. aprila navršilo tačno godinu od početka operativnog rada dan-unaprijed tržišta električne energije u Crnoj Gori.

“Protekla godina obilježena je velikim interesovanjem učesnika iz Crne Gore i inostranstva za rad na našem tržištu, pa je tako broj registrovanih učesnika na BELEN-ovim tržištima, od datuma pokretanja dan-unaprijed tržišta do danas, porastao sa 14 na 23, uz još dva učesnika u procesu registracije”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu BELEN-a.

Ukupna trgovana količina na dan-unaprijed tržištu Crne Gore za 366 dana isporuke je 410,4 hiljade megavat sati (MWh), sa dnevnim prosjekom od 1,12 hiljada MWh, dok prosječna cijena energije za predmetni period iznosi 89,5 EUR po MWh.

Ovo tržište omogućava učesnicima da trguju električnom energijom za naredni dan, sa cijenama koje se formiraju kroz proces aukcije, obezbjeđujući što je moguće efikasnije formiranje cijene i presijecanje krivih ponude i potražnje.

Sve ovo vodi ka likvidnijem i transparentnijem tržištu, sa benefitima kako za potrošače tako i za proizvođače, kao i obezbjeđenju fer cijena, sigurnijeg i pouzdanijeg snabdijevanja električnom energijom i većom integracijom obnovljivih izvora energije.

Uspješnom implementacijom dan-unaprijed tržišta, Crna Gora je za jedan korak bliža ispunjenju cilja – potpuno funkcionalnom tržištu električne energije, koje će u budućnosti biti integrisano sa ostatkom Evrope.

