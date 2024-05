Nova linija na aerodromu Tivat

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na tivatskom aerodromu danas je, nakon London Stansteda i Izmira, otvorena nova linija Birmingem-Tivat, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Oni su kazali da je liniju otvorio Jet2, dok je NTO u saradnji sa Aerodromima Crne Gore organizovala doček putnika.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, rekla je da je uvođenje novih linija kompanije Jet2 prema Crnoj Gori od ogromnog značaja imajući u vidu da je riječ o najvećem britanskom turoperatoru i jednoj od vodećih britanskih avio kompanija.

„Riječ je o kompaniji koja saobraća ukupno iz 11 britanskih gradova, što predstavlja tržište od ukupno 51 milion ljudi”, kazala je Tripković Marković.

Ona je dodala da je NTO prethodne godine u saradnji sa tim turoperatorom realizovala opsežnu marketinšku kampanju na tržištu Velike Britanije i prvi put učestvovala na godišnjem događaju pod nazivom A night with the stars, u Birmingemu, koji je okupio preko hiljadu turističkih agenata, koji putem Call centra Jet2 direktno prodaju aranžmane u ponudi.

To je, prema njenim riječima, bila prilika da se detaljnije upoznaju sa ponudom Crne Gore.

“Vjerujemo da su stvaranju uslova za nove avio linije doprinijele i intenzivne promotivne aktivnosti NTO ka tržištu Velike Britanije, koje su tokom prošle godine između ostalog, obuhvatile kampanju na TV i online kanalima najuticajnije medijske kuće BBC, kao i kampanju u saradnji platformom broj jedan za rezervaciju putovanja – Expedia, te saradnju sa prestižnim britanskim medijima, prisustvo na najznačajnijim sajmovima i poslovnim radionicama”, objasnila je Tripković Marković.

Vršilac dužnosti izvršnog direktora Aerodroma Crne Gore, Vladan Drašković, saopštio je da se u junu očekuje otvaranje još jedne nove linije koja će povezati Tivat i Veliku Britaniju.

“Riječ je o Bristolu i letovima koje će realizovati avio kompanija easyJet. U praksi pokazujemo rezultate sinhronizovanog institucionalnog nastupa u kontekstu jačanja avio dostupnosti Crne Gore”, rekao je Drašković.

Aerodromi Crne Gore su od 1. januara do 28. aprila opslužili preko pola miliona putnika, što je oko 30 odsto više u odnosu na isti period 2019. godine.

Aerodrom Podgorica sa preko 400 hiljada putnika bilježi rast od oko 45 odsto u poređenju sa 2019. godinom, dok je Tivat, gdje je od početka godine opsluženo preko 105 hiljada putnika, na oko 91 odsto rezultata iz tog perioda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS