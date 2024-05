Debakl košarkaša Podgorice

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Podgorice nijesu uspjeli da se plasiraju u finale ABA druge lige.

Podgorički sastav poražen je večeras u Novom Sadu, u revanš meču polufinala, od Vojvodine 97:55.

Vojvodina je pobjedom od 42 poena razlike nadoknadila zaostatak iz prvog meča i izborila finale regionalnog takmičenja.

Podgorica je prvi meč u Bemaks areni dobila 98:80.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džered Kaningen sa 20, dok je Stefan Savić ubacio 15 poena.

U podgoričkom timu dvocifren je bio Milutin Đukanović sa 17 koševa.

Vojvodića će u finalu igrati protiv boljeg iz duela Spartaka iz Subotice i MZT Skoplja.

Spartak je prvi duel u Skoplju dobio 78:73.

