Kriterijum suđenja nije bio isti za obje ekipe

Podgorica, (MINA) – Sudijski kriterijum u prvom meču polufinala plej-ofa ABA Lige, između košarkaša Partizana i Budućnost Vudućnost Volija, nije bio isti za obje ekipe, saopšteno je iz podgoričkog kluba, navodeći da su sudije napravile 20 grešaka na štetu njihovog tima.

Navodi se da su u Budućnosti, kao i u 25. kolu regularnog dijela, analizirali sudijske odluke na prvom polufinalnom meču ABA lige i uvidjeli niz grešaka na štetu Budućnosti.

“Pronašli smo 20 grešaka na našu štetu, a u video zapisu smo izdvojili 13 najočiglednijih. Mogu se vidjeti nedosuđeni faulovi, pogrešno dosuđeni faulovi, kao i dvostruki aršini kada su u pitanju koraci, stoji u saopštenju KK Budućnost Volija.

Navodi se da Budućnost Voli neće dozvoliti takav tretman kod sudija u ABA ligi.

“Ne želimo da u odlučujućim mečevima nisu igrači ti koji odlučuju pobjednika utakmice. Najodgovornija osoba za ovako nizak nivo suđenja je komesar za suđenje u ABA ligi – Srđan Dožaj. Zato šaljemo jasnu poruku gospodinu Dožaju: Pakuj kofere!”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

