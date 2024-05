Jakšić: Dok je Netanjahu na vlasti rješenja krize neće biti

Podgorica, (MINA) – Kriza na Bliskom istoku neće biti riješena dok je u Izraelu na vlasti premijer Benjamin Netanjahu koji uporno odbija apele na uzdržavanje i dugoročno rešenje konflikta sa Palestincima, smatra spoljopolitički komentator Boško Jakšić.

“Izraelska Vlada, najdesnija u istoriji zemlje, odbija svaku pomisao o nezavisnoj palestinskoj državi. Dok je Netanjahu na vlasti, rješenja neće biti“, rekao je Jakšić agenciji MINA.

On je ocijenio da su se Sjedinjene Američke Države (SAD) zbog rata u Gazi nevoljno vratile u region iz koga su, kako je kazao, pokušale da se izvuku, ali da ni Vašington, kao glavni broker bliskoistočnog mira, ne uspijeva da ubijedi Netanjahua da se vrati mirovnim pregovorima.

„Podrška rješenju izraelsko-palestinskog konflikta po formuli dvije države stiže iz SAD-a i Evropske unije. Velika Britanija nagovještava da bi mogla da prizna državu Palestinu, Španija je već na tom putu. Djeluje optimistički, ali je sve to varljivo“, rekao je Jakšić.

Kako je kazao, rat u Gazi je aktuelizovao palestinsko pitanje koji su i neki arapski režimi gurnuli na marginu, ali mirovni proboj ne djeluje realno.

Jakšić je, govoreći o konfliktu Irana i Izraela, rekao da su dvije države jedna drugoj „dronovima poslale lekcije“.

„Poslije izraelskog napada na iranski konzulat u Damasku, Teheran je zarad sopstvenog kredibiliteta bio obavezan da uzvrati i „održi lekciju cionističkom režimu“. Tel Aviv, takođe, tvrdi da je održao lekciju ajatolasima koji su se drznuli da gađaju njegove vojne baze u pustinji Negev“, pojasnio je Jakšić.

On smatra da će prvi iranski napad na teritoriju Izraela imati značajne posljedice po Iran.

„Politički uticaj Islamske reviolucionarne garde u unutrašnjem životu biće dodatno osnažen“, dodao je Jakšić.

Kako je rekao, u Izraelu je situacija složenija, jer koalicioni partneri Vlade Benjamina Netanjahua, najdesnije u istoriji Izraela, nijesu zadovoljni načinom na koji je odgovoreno.

„Smatraju da je propuštena prilika da oštrije uzvrati na prijetnje iranskog nuklearnog programa, balističkih raketa i dronova“, istakao je Jakšić.

Prema njegovim riječima, koalicija je uzdrmana, ali Netanjahu ne smije da rizikuje da se dodatno zamjeri administraciji američkog predsjednika Džozefa Bajdena, jer se pokazalo da su Amerikanci obavili značajan posao obarajući iranske dronove i rakete iznad Iraka i Jordana.

Jakšić je naglasio da odbrana Izraela zavisi od saveznika.

„Činjenica da se radilo o dvije izuzetno kratke, glasne, ali kalibrirano uzdržane operacije ostavlja utisak da su računi, zasad, međusobno poravnati“, naveo je Jakšić.

On je ukazao da su, sem fronta u Pojasu Gaze, aktivirani pobočni frontovi na libansko-izraelskoj granici, po Siriji, u Jemenu gdje Huti gađaju brodove po Crvenom moru, ali i na okupiranoj Zapadnoj obali gdje se pojačalo nasilje nad Palestincima.

„Osovina otpora, kako se nazivaju iranski saveznici po „šiitskom polumjesecu,“ svakako je ohrabrena iranskim napadom na Izrael. Njihov moral je ojačan“, rekao je Jakšić.

Kako je naveo, uspostavljena je simetrija na nivou konfrontacije kakva do sada nije postojala, a najveći potencijal eskalacije nosi sukob Izraela i libanskog pokreta Hezbolah i ponavljanje rata iz 2006. godine.

Jakšić je naglasio da su Hezbolasi snažna vojna sila koja u svom arsenalu raspolaže sa blizu 200 hiljada projektila.

„Bez obzira na to, iranski saveznici pažljivo slušaju uputstva iz Teherana koja glase: održavajte sukob na niskom nivou, ali izbjegavajte eskalaciju“, dodao je on.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Jakšić je rekao da je činjenica da je taj rat gotovo potpuno potisnut u drugi plan poslije Hamasovog napada na Izrael 7. oktobra prošle godine.

„Nije to samo zbog žrtava i razaranja kakva su svakodnevna po Ukrajini. Čimi mi se da je dio objašnjenja što je to tako sadržan u zaključku da Zapad nema stratešku viziju okončanja rata na istoku Evrope“, naveo je Jakšić.

Kako je kazao, Ukrajincima je slato toliko pomoći da mogu da nastave da ratuju, ali sa sve manjim izgledima da će povratiti teritorije izgubljene u ruskoj agresiji.

Prema riječima Jakšića, finansijska podrška NATO saveznika suočena je sa „zamorom“ zapadne javnosti, koju više brine inflacija kod kuće.

„Tome je doprinio i neuspjeh pompezno najavljivane ukrajinske kontraofanzive. Sve to je više doprinijelo guranju Ukrajine u drugi plan od rata u Gazi ili iransko-izraelske konfrontacije“, objasnio je Jakšić.

On je kazao da razvoj sutuacije duž hiljadu kilometara duge linije ukrajinskih frontova ukazuje da inicijativa prelazi na stranu Rusije.

„Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponavlja da rat neće biti okončan dok se ne oslobodi posljednji pedalj okupirane zemlje, ali po kuloarima Zapada sve je češća priča da bi Kijev trebalo da se pomiri sa gubitkom dijela teritorije“, rekao je Jakšić.

Kako je kazao, uvećavaju se „podzemni“ pritisci na Zelenskog, a njegovo odbijanje počinje da se tumači kao „remetilački faktor“.

„Simptomatično je da se Zapad sve više bavi analizama šta će biti kao Putin pobijedi. Više se ne pominje „strateški poraz“ Rusije o kome se govorilo prvih dana rata. Ukrajinska perspektiva postaje sve sumornija“, istakao je Jakšić.

On je kazao da SAD, kao država čiji su doprinosi vlastima u Kijevu gotovo dvostruko veći od onih iz EU, snosi ogromnu odgovornost što se tok rata okreće na rusku stranu.

„Prepucavanja republikanaca i demokrata prvo u Senatu, a potom mjesecima u Predstavničkom domu Kongresa, dovela su do kašnjenja isporuka finansijske pomoći, naoružanja i municije“, podsjetio je Jakšić.

On je ukazao da je Bajden nekada govorio da će Ukrajinu pomagati koliko dugo treba, navodeći da je od skoro promijenio retoriku i da govori da će podrška trajati „koliko dugo možemo“.

Jakšić je naglasio da cijenu debate američkih političara u izbornoj godini direktno plaća ukrajinski narod.

„Da je pomoć stigla na vrijeme, možda bi ukrajinska kontraofanziva uspjela. Ovako, Rusi su prvo stabilizovali svoje linije odbrane, a sada prelaze u napad koji bi ovog ljeta mogao da bude presudan“, naveo je Jakšić.

Prema njegovim riječima, uzalud je Zelenski „vapio i molio“.

„Sada priznaje da se trudi da pronađe neki način da se ne povuku i rezignirano konstatuje da desetak američkih F-16, koji u Ukrajinu treba da stignu u julu, više nijesu važni i da neće promijeniti tok rata“, rekao je Jakšić.

On je naglasio da američko oružje moguće ne stiže prekasno.

„Ali dovoljno kasno da Kijev izgubi inicijativu kako bi ponovo uspostavio pun suverenitet i teritorijalni integritet, što je bio glavni motiv Zapada da krene u pomoć žrtvi brutalne Putinove agresije“, kazao je Jakšić.

