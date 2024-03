Agencija za sajber bezbjednost osnažiće kapacitete države u toj oblasti

Podgorica, (MINA) – Uspostavljanjem Agencije za sajber bezbjednost dodatno će biti osnaženi kapaciteti Crne Gore u toj oblasti, u cilju prevencije i zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

Iz Ministarstva javne uprave (MJU) saopšteno je da se Dukaj, u okviru zvanične posjete Francuskoj, sastao sa generalnim direktorom francuske Agencije za sajber bezbjednost (ANSSI) Vensanom Stribelom.

Dukaj je kazao da je MJU u finalnoj fazi usaglašavanja Zakona o informacionoj bezbjednosti sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU).

„Ovim zakonom normativno će se utvrditi nadležnosti Agencije za sajber bezbjednost, čijim uspostavljanjem će se dodatno osnažiti administrativni kapaciteti u ovoj oblasti, a u cilju prevencije i zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika ove vrste“, rekao je Dukaj.

On je istakao da je u MJU formiran Vladin CIRT sa funkcijom SOC (Security Operation Center), operativnom ulogom sprečavanja incidenata, koji vrši monitoring uspostavljenog sajber ekosistema 24 sata svakog dana.

Stribel je pozdravio aktivnosti koje Crna Gora preduzima na polju sajber bezjednosti.

On je je istakao da Nacionalna agencija za sajber bezbjednost Francuske prati aktuelne sajber prijetnje i analizira njihov uticaj na sisteme u cilju identifikacije potencijalnih rizika.

Stibel je naglasio da su otvoreni za dijeljenje ekspertize i iskustava u prevenciji i borbi protiv sajber napada i prijetnji, kao i kroz mogućnosti saradnje u razvoju i implementaciji novih tehnologija i alata za jačanje sajber bezbjednosti.

„Sagovornici su pozdravili namjeru da se u Crnoj Gori osnuje Regionalni centar za sajber bezbjednost i razvoj sajber kapaciteta Zapadnog Balkana (WB3C), kojim ce se postaviti novi temelj u tri prioritetne oblasti – jačanje sajber bezbjednosti, regionalne saradnje i proces evropske integracije“, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je istaknuto da je važno podizanje svijesti o sajber prijetnjama i promovisanje regionalne i međunarodne saradnje u oblasti sajber bezbjednosti, kroz doprinos efikasnijem odgovoru na prekogranične sajber prijetnje i jačanje stabilnosti regiona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS