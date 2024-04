CEFTA i WB6 CIF se ujedinjuju kako bi osnažili glasove preduzeća

Brisel, (MINA-BUSINESS) – CEFTA Sekretarijat i Investicioni forum šest komora Zapadnog Balkana (WB6 CIF) potpisali su u Briselu Memorandum o razumijevanju, u cilju unapređenja saradnje sa poslovnim subjektima i jačanja njihove uloge u regionalnoj ekonomskoj integraciji.

„Sporazum postavlja temelje za jaču saradnju i razmjenu informacija koje će podstaći stvaranje Zajedničkog regionalnog tržišta pod okriljem Berlinskog procesa“, navodi se u saopštenju.

Na ovaj način, obje organizacije pokazuju posvećenost promovisanju efikasnih trgovinskih tokova između CEFTA strana i podsticanju regionalne ekonomske integracije.

„Usklađivanjem napora, CEFTA Sekretarijat i WB6 CIF teže da podrže pravovremenu i efikasnu implementaciju Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište i novog Plana rasta za Zapadni Balkan, poboljšavajući usklađenost sa Evropskom unijom (EU)“, dodaje se u saopštenju.

Predsjedavajući WB6 CIF, Lulzim Rafuna, rekao je da poslovni subjekti treba svakodnevno da vide stvarna poboljšanja na terenu.

„Kako bismo to postigli, ključna su snažna partnerstva, poput onoga koje godinama imamo sa CEFTA Sekretarijatom. Želimo da pohvalimo njihov rad na olakšavanju trgovine i radujemo se nastavku širenja naše saradnje, kako bismo postigli bržu i efikasniju trgovinu u regionu”, dodao je Rafuna.

Ključni elementi saradnje uključuju jačanje javno-privatnog dijaloga, promovisanje olakšavanja trgovine, podršku digitalizaciji i organizovanje zajedničkih događaja kako bi se povećala vidljivost reformskih procesa koji promovišu jedinstveno tržište i investicione destinacije na Zapadnom Balkanu.

Vršiteljka dužnosti direktora CEFTA-e, Danijela Gačević, saopštila je da su zajedno jači u ulaganju napora, ne samo u promociju trgovine robom i uslugama, već i u jačanju glasova kompanija na Zapadnom Balkanu.

„Integracijom njihovih potreba i izazova u naše politike i inicijative njegujemo istinski poslovno orijentisano okruženje. Ovo je saradnja koja stoji uz poslovne subjekte i za poslovne subjekte. Stoga smo posvećeni otključavanju novih mogućnosti i pokretanju pozitivnih promjena za biznise i ljude širom Zapadnog Balkana“, ocijenila je Gačević.

Predstavnici obje organizacije su prepoznali potencijal ove saradnje za Zapadni Balkan, predviđajući uzajamne koristi kroz zajedničke napore i zajedničku stručnost u naredne četiri godine.

