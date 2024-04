Dio Podgorice bez struje

Podgorica, (MINA) – Dio Podgorice ostao je bez struje zbog problema na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Iz te kompanije su na društvenim mrežama objavili da je bez struje dio Pobrežja od zgrade Zetagradnje prema Gintašu – soliteri i Blok 18 u Ulici 4. jula, Ulica Bracana Bracanovića, ugao ulica Bracana Bracanovića i vojvode Stanka Radonjića.

Kako su naveli, bez struje su i ugao bulevara Save Kovačevića i Ibrahima Dreševića i dio Drpe Mandića iznad Gintaša – Bulevar Mitra Bakića i ugao bulevara Save Kovačevića i Mitra Bakića.

