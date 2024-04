Veliki međunarodni turnir u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Međunarodni parastonoteniski turnir Montenegro 2024 biće održan od 1. do 4. maja u sportskom kompleksu Voko u Podgorici, a okupiće 201 takmičara iz 35 država svijeta, saopštili su organizatori manifestacije.

Navodi se da je to treći sankcionisani turnir koeficijenta 20 u Crnoj Gori.

“Učestvovaće paraolimpijski šampioni, osvajači medalja na evropskim i svjetskim prvenstvima. Crnogorska delegacija brojaće 14 stonotenisera, a predvodiće je Filip Radović i Luka Bakić”, navodi se u saopštenju organizatora.

Priliku da pred svojim navijačima, na sankcionisanom turniru, debituju imaće Nikola Kaluđerović, Duško Lazović, Igor Mijović, Miloš Mudreša i Dejan Tmušić.

Od crnogorskih stonotenisera nastupiće i Samra Kojić, Milijana Ćirković, Ambroz Nikač, Đuro Krivokapić, Slobodan Mihailović, Pjetro Paljušević i Uroš Gugolj.

Organizator prestižnog turnira je Stonoteniski savez Crne Gore, uz pokroviteljstvo Paraolimpijskog komiteta.

Prva dva takmičarska dana na programu biće mečevi u pojedinačnoj konkurenciji, dok će se u nastavku turnira za medalje boriti dublovi.

Prvi poen na turniru biće posvećen nedavno preminuloj crnogorskoj stonoteniserki Slobodanki Gurešić.

