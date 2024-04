Crna Gora da iskoristi pozitivan momenat i postane prva naredna članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da iskoristi pozitivan momenat u Evropskoj uniji (EU) i postane prva naredna članica, poručio je specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana, Miroslav Lajčak.

Predsjednik države Jakov Milatović je, kako je saopšteno njegovog kabineta, primio Lajčaka u oproštajnu posjetu.

„Lajčak je kazao da za Crnu Goru postoji pozitivan momenat u EU koji treba iskoristiti, dodajući da je naša država na dobrom putu da postane prva naredna članica“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Lajčak naglasio značaj uloge Milatovića u procesu evropskih integracija i demokratskih reformi u Crnoj Gori.

Milatović je istakao da Crna Gora ostaje snažno posvećena na putu ka punopravnom članstvu u EU, što predstavlja glavni vanjskopolitički cilj zemlje.

„Ukazao je da je naša država sprovođenjem širokih društvenih i političkih reformi zaslužila završnu fazu procesa pristupanja EU, a dobijanje IBAR-a bio bi dodatan impuls na našem evropskom putu“, navodi se u saopštenju.

On je ocijenio da bi učlanjenje Crne Gore u EU bila poruka i ostalim zemljama kandidatima da istraju u reformama i da je proces proširenja i dalje živ.

Milatović je poručio da su dobrosusjedski odnosi jedan od stubova crnogorske vanjske politike, i da Crna Gora kao kredibilan saveznik u okviru NATO-a značajno doprinosi miru i stabilnosti regiona.

On je Lajčaku zahvalio na dosadašnjem zalaganju kada je u pitanju Crna Gora i poželio mu puno uspjeha u budućem profesionalnim angažmanu.

