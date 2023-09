Adžić: MUP kredibilan partner CEPOL-a

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) potvrdilo je da je kredibilan partner Agencije Evropske unije za obuke u području sprovođenja zakona (CEPOL), kazao je resorni ministar Filip Adžić.

On je to rekao na sastanku sa direktoricom CEPOL-a Marijom Montserat Marin Lopez, u Tirani.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Adžić i Lopez su kazali da je saradnja MUP-a i CEPOL-a izuzetna, ističući uspjeh regionalnog projekta „Partnerstvo protiv kriminala i terorizma na Zapadnom Balkanu“ WB PaCT.

To je projekat koji je usmjeren na jačanje kapaciteta zapadnobalkanskih zemalja u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma.

“Obuke koje su do sada sprovedene obuhvataju širok spektar bezbjednosnih tema, kao što su borba protiv krijumčarenja migranata, krijumčarenja droga i oružja, trgovine ljudima i sajber bezbjednost, i bile su izvrsna prilika za edukaciju službenika MUP-a i Uprave policije“, rekao je Adžić.

On je kazao da će produženje tog projekta do kraja februara naredne godine biti od velikog značaja za Crnu Goru.

Adžić je informisao Lopez da su CEPOL-ove obuke uvrštene u Plan obuka MUP-a za ovu godinu.

„Čime smo potvrdili da smo kredibilan partner koji uvažava ekspertize koje CEPOL obezbjeđuje u cilju unapređenja rada policijske službe“, rekao je Adžić.

Kako je kazao, činjenica da su predlozi njihovih kontakt tačaka iz prethodnog perioda usvojeni, u odnosu na uključivanje predstavnika tužilaštva u CEPOL-ove aktivnosti, bila je važna radi sprovođenja zajedničkih istraga i eventualnog formiranja zajedničkih istražnih timova.

„Imajući u vidu sve benefite regionalnog projekta „Partnerstvo protiv kriminala i terorizma na Zapadnom Balkanu“ WB PaCT, nastavak bi bio od izuzetnog značaja za MUP“, kazao je Adžić.

U saopštenju se navodi da MUP, prepoznajući potencijal koji pruža dugoročno usavršavanje policijskih službenika, ostaje otvoreno za učešće u svim aktivnostima koje će doprinijeti tom cilju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS