Uhapšen osumnjičeni za nedozvoljene polne radnje

Podgorica, (MINA) – Službenici danilovgradske policije uhapsili su M.V. (76) osumnjičenog za nedozvoljene polne radnje, saopštili su iz Uprave policije.

Oni su kazali da je maloljetna osoba prijavila danilovgradskoj policiji da je seksualno uznemiravala jedna osoba.

Kako se navodi, policija je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti i identifikovala M.V.

“On se sumnjiči za krivično djelo nedozvoljene polne radnje i uhapšen je po nalogu višeg državnog tužioca, a nakon saslušanja i kod sudije za istragu određen mu je pritvor i sproveden je u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija”, kaže se u saopštenju.

