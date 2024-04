Imenovano novo rukovodstvo ZZZ

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Upravni odbor (UO) Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) danas je, na prvoj sjednici u novom sazivu, imenovao nove članove tog organa upravljanja, kao i vršioca dužnosti direktora institucije.

Na osnovu rješenja Vlade sa sjednice u petak, novi predsjednik UO Zavoda je Aleksandar Šipčić, dok su dva nova člana tog organa predstavnici Vlade, Jelena Sekulić i Marko Ćipović.

„Predstavnica Unije poslodavaca (UPCG) u UO Zavoda i dalje će biti Suzana Radulović, a Unije slobodnih sindikata (USSCG) Sandra Obradović“, navodi se u saopštenju Zavoda.

Novi UO je, na konstitutivnoj sjednici, za vršioca dužnosti direktora Zavoda imenovao Davida Perčobića, a prethodno je konstatovao ostavku Gzima Hajdinage, koji je na toj funkciji proveo 18 mjeseci.

Perčobić je gotovo sedam godina bio pomoćnik direktora Zavoda. On je vodio brojne međunarodne projekte, vrijedne preko 21 milion USD, uključujući rad sa drugim organizacionim jedinicama, koordinaciju sa državnim i međunarodnim institucijama i pružanje stručne podrške.

„Kao iskusan profesionalac sa velikim iskustvom u međunarodnom upravljanju projektima, igrao je ključnu ulogu u različitim inicijativama na visokom nivou čiji je cilj promovisanje razvoja ljudskih resursa i zapošljavanja“, navodi se u saopštenju.

Mandat UO traje četiri godine, a direktora Zavoda pet godina.

