DPS predala listu za izbore u Budvi

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) predala je Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK) listu za predstojeće lokalne izbore u Budvi, koju predvodi Nikola Milović.

Iz budvanskog DPS-a su kazali da su na izbornoj listi pod sloganom “Budva može bolje!” 33 kandidata za odbornike u Skupštini Opštine.

“S pravom očekujemo da će naša lista na predstojećim izborima osvojiti najviše mandata, što vjerujemo da nam – s obzirom na to da nastupamo iz opozicije, daje za pravo da očekujemo da budemo nosilac vlasti u Budvi u naredne četiri godine”, navodi se u saopštenju DPS-a.

Oni, kako su dodali, vjeruju da će se princip dobre demokratske prakse koja podrazumijeva da partija koja osvoji najveći broj glasova bude ujedno i stranka koja čini okosnicu vlasti u narednom periodu važiti na lokalnom nivou.

“I da će nam omogućiti da u naredne četiri godine radimo u interesu građana Budve i realizujemo sve one velike planove koji će Budvu vratiti na pravi put”, kaže se u saopštenju DPS-a.

