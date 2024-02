Dešić: Nadležni hitno da reaguju na događaj u barskoj školi

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) pozvala je nadležne organe da hitno reaguju i informišu javnost o svim činjenicama u vezi sa prijetnjama koje su, kako su naveli iz te partije, na vajber grupi učenika Osnovne škole (OŠ) “Meksiko” upućene đacima islamske vjeroispovijesti.

Predsjednica barskog Odbora BS Edina Dešić kazala je da se na društvenim mrežama širi informacija, koju su potvrdili i roditelji učenika barske škole, da je na jednoj vajber grupi neko od učenika škole ispisao “nož, žica, Srebrenica”.

Dešić je u saopštenju navela da je ta poruka upućena učenicima, članovima te vajber grupe islamske vjere.

Prema njenim riječima, nakon toga je u dvorište škole uneseno hladno oružje “kako bi se fizički obračunalo sa istim učenicima uz povike iste parole”.

Dešić je pozvala direktoricu OŠ “Meksiko” i ministarku prosvjete, nauke i inovacija Anđelu Jakšić Stojanović da hitno informišu javnost o svim do sada poznatim činjenicama u vezi sa tim događajem.

“A posebno kada je i kako do njega došlo, ko je u njemu učestvovao, da li je uprava škole preduzela mjere protiv učenika koji su učestvovali u ovom incident, da li je bilo pokušaja da se incident drži u zatvorenim krugu “pouzdanih” nastavnika”, navela je Dešić.

Ona je tražila i odgovor na pitanje da li je tačna informacija da je jedna nastavnica na času povela debatu o tome šta znači “nož, žica, Srebrenica”, te pokušala da relativizuje taj događaj, ali i genocid u Srebrenici, govoreći im da nema potrebe da su toliko uznemireni kao i da ne vjeruju svemu što o Srebrenici pišu i prenose mediji.

“U tom smislu, pozivam ministarku prosvjete, nauke i inovacija i da utvrdi ima li u postupanju uprave škole ili nekog od nastavnog osoblja elemenata disciplinske odgovornosti”, navela je Dešić.

Ona je pozvala Upravu policije i tužilaštvo da ispitaju taj slučaj sa, kako je rekla, jasnim elementima mržnje na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, koji je drugi po redu takav slučaj u Baru u posljednjih deset dana.

Dešić je zatražila od nadležnih da procesuiraju odgovorne kako bi se društvu poslala jasna poruka da država neće tolerisati širenje mržnje.

Kako je navela, rastuća radikalizacija društva, posebno najmlađih, predstavlja ozbiljan problem za multietničku i multivjersku Crnu Goru.

“Problem na koji niko nema pravo da žmuri, a posebna odgovornost leži upravo na Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija i obrazovnom sistemu uopšte, policiji, tužilaštvu i sudstvu”, poručila je Dešić.

Ona je naglasila da je zaštita djece, posebna briga i pomoć, obezbjeđivanje prava bez diskriminacije u odnosu na bilo koje lično svojstvo djeteta, obaveza države u skladu sa najvišim međunarodnim standardima, uključujuċi i Konvenciju o pravima djeteta.

“Na kraju, kao Baranka i bivša učenica ove škole, dozvoliću sebi da budem lična i pozovem moje sugrađane svih vjera i nacija da se zajedno odupremo svakom ovakvom i sličnom pokušaju narušavanja međjuvjerskih odnosa u Baru i opravdamo epitet Bara kao simbola suživota ljudi”, dodala je Dešić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS