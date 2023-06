Danilo Mićović novi predsjednik Advokatske komore

Podgorica, (MINA) – Advokat Danilo Mićović izabran je za predsjednika Advokatske komore Crne Gore.

Tu informaciju Pobjedi je potvrdio dugogodišnji predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović.

Protivkandidat Mićoviću bio je advokat Veselin Radulović.

Na današnjoj sjednici Advokatske komore podršku Mićoviću dalo je 146 advokata, a Raduloviću 125.

Mićović je kazao Pobjedi da se nada da će opravdati očekivanja i zahvalio je svim kolegama koji su glasali za njega.

On je poručio da će raditi u najboljem interesu advokata i Advokatske komore.

Do sada je zabilježeno više pokušaja da se izabere novo rukovodstvo Advokatske komore, a starom je mandat istekao 2020. godine.

