Crna Gora posvećena prozapadnoj orijentaciji

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je jasno i nedvosmisleno posvećena prozapadnoj orijentaciji i taj kurs će zadržati i nakon parlamentarnih izbora 11. juna, poručio je nosilac liste “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada” i vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

On se danas, kako je saopšteno iz DPS-a, zajedno sa predstavnicima opozicije i manjinskih partija sastao sa američkim senatorima Krisom Marfijem i Gerijem Pitersom.

„Sagovornici su se usaglasili da je Crnoj Gori mjesto u EU te da se to može postići samo daljim istrajavanjem na očuvanju stabilnosti i nastavku kretanja na evropskom i evroatlantskom kursu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je konstatovano da su mudre odluke članstva u NATO, kao i jasna odrednica pripadanja onome što su civilizacijske vrijednosti savremenog svijeta, nešto na čemu se temelji Crna Gora i u čemu će uvijek imati nedvosmislenu podršku američkih partnera.

„Živković je iskoristio priliku da se zahvali na prijateljstvu između Crne Gore i Sjedinjenih Država i poručio da naša država ima jasnu i nedvosmislenu posvećenost prozapadnoj orijentaciji zemlje i da će taj kurs zadržati i nakon parlamentarnih izbora 11. juna“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS