Humanitarna fudbalska utakmica između Vlade i Skupštine Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih, Dragoslav Šćekić, povodom 100 dana rada Vlade, zakazao je za subotu humanitarnu fudbalsku utakmicu između Vlade i Skupštine Crne Gore, saopšteno je iz tog resora.

Humanitarna utakmica biće odigrana na Stadionu malih sportova u Podgorici, a počeće u 11 sati.

“Prikupljena sredstva biće opredijeljena za Institut za bolesti djece u Podgorici”, saopšteno je iz Ministarstva sporta i mladih.

Navodi se da će utakmicu suditi predsjednik Ustavnog suda Milorad Gogić, rektor Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović, predsjednik Fudbalaskog saveza Dejan Savićević i generalni direktor Javnog servisa Boris Raonić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS