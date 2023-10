Samit Berlinskog procesa danas u Tirani

Podgorica, (MINA) – Napredak, izazovi i perspektive integracije država Zapadnog Balkana biće u fokusu Samita Berlinskog procesa koji će danas biti održan u Tirani.

Na samitu će učestvovati crnogorski premijer Dritan Abazović na poziv Edija Rame, predsjednika Vlade Albanije, koja je ove godine predsjedavajuća inicitijativi Berlinski proces.

“Samit, koji se po prvi put organizuje u regionu zapadnog Balkana, fokusiraće se na napretke, izazove i perspektive regionalne integracije zapadnog Balkana u kontekstu aktuelnih dešavanja”, navodi se u platformi za učešće Abazovića na Samitu.

Na sastanku će se govoriti o benefitima koje države Zapadnog Balkana mogu imati kroz evropske mehanizme i programe, koji predstavljaju ključ evropske strateške autonomije na globalnom nivou.

Osim lidera država Zapadnog Balkana, na samitu će učestvovati i njemački kancelar Olaf Šolc predsjednik Francuske Emanuel Makron, kao i predsjednici Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen i Evropskog savjeta Šarl Mišel.

EK je saopštila da će samit biti prilika da se razgovara o novom Planu rasta za Zapadni Balkan, koji priprema Komisija, a čiji je cilj da stanovnici regiona već sada osjete koristi članstva u Evropskoj uniji (EU), kroz integraciju u jedinstveno tržište, dublju regionalnu ekonomsku saradnju, ubrzanje fundamentalnih reformi i veću pretpristupnu finansijsku podršku.

Fon der Lajen i Rama će svečano otvoriti novi kampus Koledža Evrope u Tirani, zajedno sa rektorkom Federikom Mogerini, bivšom šeficom evropske diplomatije.

Berlinski proces je format godišnjih sastanaka koji je njemačka vlada, u vrijeme kancelarke Angele Merkel, inicirala 2014. godine kada je u Berlinu održana Konferencija o Zapadnom Balkanu.

Cilj procesa je da ubrza saradnju sa šest zemalja Zapadnog Balkana i integraciju tog regiona u EU.

