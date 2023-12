Fon der Lajen: U Crnoj Gori postoji novi momentum da se država vrati na put pristupanja EU

Brisel, (MINA) – U Crnoj Gori postoji novi momentum sa novom vladom kako bi se vratila na put pristupanja Evropskoj uniji (EU), kazala je predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen.

Fon der Lajen je na konferenciji za novinare nakon održanog Samita EU – Zapadni Balkan, rekla da su pregovori o proširenju jedan način da se približi Zapadni Balkan, ali je druga komponenta ekonomija, prenosi Pobjeda.

Na Samitu je predstavljen novi plan rasta EK, uz ocjenu da Zapadni Balkan u oblasti ekonomije ima mnogo neiskorišćenog potencijala.

„Novi plan znači da otvaramo sektore prema Zapadnom Balkanu, a tražimo od ovog regiona da otvore svoja tržišta, i to prema susjedima, kako bi se postiglo zajedničko tržište koji bi mogao podići BDP regiona za 10 odsto“, kazala je Fon der Lajen.

Ona je navela da je treći element da Zapadni Balkan uđe na pojedinačno tržište, dok su četvrti investicije EU u Zapadni Balkan koje bi mogle da udvostruče ekonomije Zapadnog Balkana za deceniju.

Predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel kazao je da su na Samitu govorili o tome da žele da ubrzaju proces proširenja Unije, kao i što je neophodno učiniti u pogledu reformi kako bi se to ostvarilo i kako bi se pripremili za proširenje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS