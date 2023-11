DPS: Dešavanja u državi nakon 2020. godine su primjer haosa u svim institucijama

Podgorica, (MINA) – Dešavanja u Crnoj Gori od 2020. godine su primjer haosa u svim institucijama, uništavanja ekonomije, bušenja bezbjednosnog sistema, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, u intervjuu sa slovenački Delo, rekao je da Crna Gora je 2020. godine prvi put promijenila vlast na demokratskim izborima.

“I od tada imamo već treću vladu. Dokazali smo da smo za kratko vrijeme postali normalna zapadna država koja mijenja vlasti na izborima”, smatra Milatović.

Iz DPS-a su rekli da “umišljaj Milatovića da svijet od njega počinje, i da smo od kad je on ušao u politiku postali “normalna zapadna država”, nije vrijedan komentara”.

“Jer, ono što se dešava u Crnoj Gori od 2020. je primjer haosa u svim institucijama, uništavanja ekonomije, bušenja bezbjednosnog sistema, prosvjete, kulture, propadanja zdravstvenog sistema”, ocijenili su iz DPS-a.

Oni su rekli da to čime se Milatović diči, mirnom smjenom vlasti, najmanje je zasluga njegova i njegovih političkih partnera.

“Već je proizvod zrelosti i demokratskog kapaciteta DPS-a i njenih koalicionih partnera. Kako njegovi napuštaju funkcije i fotelje, najbolje smo vidjeli na primjeru Dritana Abazovića i odbijanja da punih 15 mjeseci ode sa mjesta premijera”, rekli su iz DPS-a.

Oni su naveli da je poznata Milatovićeva praksa da falsifikuje ekonomske performanse Crne Gore.

Iz DPS-a su rekli da prezadužena država, zaglavljena na putu ka Evropskoj uniji (EU), sa vladom trulih kompromisa, “kojoj je upravo kumovao Milatović, i sa četničkim vojvodom i Putinovim herojem na čelu parlamenta”, ne može biti bolja i uspješnija od Crne Gore koja je, kako se navodi, do 2020. bila najbrže rastuća ekonomija, članica NATO saveza, i predvodnik regiona u EU integracijama.

“Uostalom imajući u vidu da Milatović više politički djela kao lobista bivšeg Demokratskog fronta, nego predsjednik svih građana, da od stranaka tog bloka preuzima manire i ideologiju i da imaju zajedničkog političkog tutora, prije će biti da je Milatovićeva vizija Crna Gora u Srbiji, nego u EU”, rekli su iz DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS