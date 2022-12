U petak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 16. decembra, bez napajanja električnom energijom će biti:

Podgorica -u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Kosor, Kupusci -u terminu od 10:00 do 14:00 sti: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brezojevice, Kržanja, Lokva, Momče, Ptikalj, Raći, Stravče, Ubalac, Đurkovići, Donja Radeća, Donji Markovići, Drezga, Gola Strana, Cerovice, Liša, Lopate, Radeća, Radevići, Daljam Rogamski, Stijrna Piperska, Straganica, Vukovići, Zavala, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, dio Zlatice prema Strelištu Danilovgrad -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja) -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, dio Donjeg Zagarača, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica Cetinje -u terminu od 8:30 do 16:00 sati: područje Katunske nahije: Cuce, Bjelice, Čevo, Velestovo, Markovina, Ubli, Bijele Poljane, Ćeklići, Resna i područje Lastve Čevske Plužine -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donja Brezna Nikšić -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dragovoljići, Risji do, Laz, Rudnik Bunići, Ćipranić TS, dio Rubeža, Gradnja inženjering, Kunovo, Lukovo, Granice, Žirovnica, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje, Ćeranića Gora, Gvozd, Smoljevine, Gradačka Poljana Ulcinj -u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Vladimir -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela, Repetitor Možura Bar -u terminu od 9:00 do 14:00 sati. Stari Bar -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: naselje oko Trafostanice, Lučke Ekonomije, Debelja, Prelevića i stare Ambulate prema Volujici Budva -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: naselje Čelobrdo Tivat -u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Ulica Komat (Kava) Kotor -u terminu od 7:30 do 8:00 sati: područje oko stare Livnice i Dom Gluvonijemih Petnjica -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Opština Petnjica, kao i sela: Godočelje,Lagatori,Đuđ, Murovac,Javorovo,Radmanci, Lješnica,Tucanje,Orahovo, Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica Andrijevica -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Kralje, Dio sela Slatina Berane -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Ulice: Dušana Vujoševića, Moravska, dio ulice 29. Novembr i naselje oko fudbalskog stadiona Rožaje -u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kalače, selo Đuranovića Luke, kao i Farma, Motel Turjak i Ski Lift – Kratkotrajna isključenja Gusinje -u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vusanje, dio sela Vusanje Mojkovac -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Selišta, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari -u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Donja Polja -u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići Kolašin -u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kos 1, Kos 2 -u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica -u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje Bijelo Polje -u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Malo polje-Rakonje -u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Potkrajci -u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Strojtanica, Rasovo, Loznice, Obrov, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac -u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Medaševine, Prijelozi, Zagrad, Rodijelja, Voljavac, Bijedići -u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Lješnica Pljevlja -u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari Žabljak -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Pošćenski Kraj Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS