Ubjedljiv trijumf crnogorskih vaterpolista

Podgorica, (MINA) – Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Herceg Novom, u prijateljskom meču, selekciju Njemačke 12:5 (4:1, 5:1, 0:1 i 3:2).

Utakmica je odigrana u okviru priprema za Svjetsko prvenstvo u Japanu.

U dominantnoj igri crnogorskih vaterpolista najefikasniji je bio Bogdan Đurđić sa četiri gola, Savo Ćetković je postigao tri, Stefan Vidović dva, a po jedan Vasilije Radović i Vladan Spaić.

Selektor Vladimir Gojković kazao je da je zadovioljan pobjedom i igrom u prve dvije četvrtine.

“Bilo je dobro u prve dvije četvrtine, da bi nam u trećoj pao intenzitet igre. Oni su promašili dva peterca. Kada se sve sabere, zadovoljan sam pristupom, analiziraćemo utakmicu i nastaviti da radimo. Odbrana je bila agresivna, pomogla je golmanima”, kazao je Gojković.

Crnogorska selekcija do 16. juna treniraće u Herveg Novom, od 19. do 27. pripremaće se u Trebinju, a do puta u Japan odigraće tri meča – 27. i 30. se u Herceg Novom sastaje sa Francuskom, a 29. juna sa Hrvatskom.

Svjetsko prvenstvo na programu je od 17. do 29. jula u Fukuoki.

