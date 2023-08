Simonović: Na SP nema lošeg tima

Podgorica, (MINA) – Meksiko nije tim za potcjenjivanje, na Svjetskom prvenstvu nema loše reprezentacije i sve su došle sa nekim ciljem, kazao je krilni centar crnogorske reprezentacije Marko Simonović.

On je uoči sjutrašenjg duela sa Meksikom, na startu šampionata svijeta, kazao da crnogorsku selekciju očekuje nezgodan rival, koji dosta šutira i ima mnogo brzih napada.

“Na to treba da se fokusiramo. Moramo da ih zaustavimo, a da u napadu damo sve da iskoristimo prednosti koje su na unutrašnjim pozicijama. Ako budemo igrali kako znamo, ako budemo staloženi, onda možemo da napravimo prednost i spolja”, rekao je Simonović.

Duel Crne Gore i Meksika počeće u deset sati i 45 minuta.

U drugom meču te grupe sastaće se Litvanija i Egipat.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS