Poraz vaterpolista Primorca u Atini

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca poraženi su večeras u Atini od Panionosa 8:5, u utakmici petog kola D grupe Eurokupa.

Panionios, koji je dobio i prvi međusobni duel u Kotoru (10:9), upisao je četvrti trijumf i preuzeo prvo mjesto na tabeli.

Primorac nakon pet odigranih kola ima skor od tri trijumfa i dva poraza.

Grčki tim do pobjede vodili su Evgenios Aleksandros Gunas sa tri i Grigorios Kapetanakis sa dva gola.

U ekipi Primorca, Nikola Marković postigao je dva, a po gol Marko Mršić, Marko Gopčević i Tim Perov.

U drugom meču ovog kola Trst je kao gost slavio protiv Ortiđe 14:11.

Primorac će u posljednjem kolu, 9. decembra, ugostiti Ortiđu.

