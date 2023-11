Poraz Budućnost Volija u Ulmu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras od njemačkog Ulma 84:67, u utakmici sedmog kola B grupe Eurokupa.

To je peti poraz podgoričkog tima ove sezone, u kojoj ima i dva trijumfa.

Budućnost je, računajući i prošlu sezonu, deveti put zaredom poražena u gostima u Eurokupu, dok je večerašnji poraz treći uzastopni u međusobnim mečevima sa Ulmom.

Domaćin je pitanje pobjednika riješio serijom 14:0, nakon koje je poveo 75:57.

Ulm je, poslije izjednačenog prvog poluvremena (37:37), serijom 12:2 prvi put stekao dvocifrenu prednost (51:41), a poslije trojke Dakote Matijasa prednost uvećao na 11 razlike (59:48).

Istu prednost imao je početkom posljednje četvrtrine, nakon koje je uslijedila serija Budućnosti od 7:0 za 61:57.

Ulm je u nastavku napravio seriju 14:0 i riješio sve dileme.

Najefikasniji kod Budućnosti bio je Joan Makundu sa 17, dok je Brendon Pol dodao 14 poena.

U ekipi Ulma su Lemon Vilijams i Dakota Matijas ubacili su po 13, a po poen manje Juan Nunjes i Filip Herkenhof.

Budućnost u narednom kolu Eurokupa, sljedećeg utorka (19), dočekuje Trento.

