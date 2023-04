Paramont zaustavljen u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont iz Podgorice nije uspio da se plasira u finale regionalne NLB lige košarkaša u kolicima.

Paramont je danas u Banja Luci, u polufinalom meču, poražen od domaćeg Vrbasa 91:56 (22:13, 19:13, 26:12 i 24:18).

Vrbas, koji je do borbe za trofej došao sa maksimalnim učinkom, do pobjede vodili su Ante Štimac sa 22 i Ademir Demirović sa 19 poena.

U podgoričkom timu najbolji je bio Georgi Ivanov sa 23 poena.

Paramont je plasman u polufinale izborio kao četvrtoplasirani tim ligaškog dijela šampionata.

Poslije pet kola i četiri odigrana turnira nastup je završio sa dva trijumfa i tri poraza.

Slavio je protiv Singidunum Crvene zvezde 64:63 i Zagreba 70:55, dok je poražen od Zmaja iz Gradačca 75:60, Vrbasa iz Banja Luke 64:53 i Parasport Slovenije 57:51.

Vrbas će u finalu igrati protiv Zmaja iz Gradačaca, koji je slavio protiv Parasport Slovenije 61:56 (18:22, 16:11, 12:7 i 15:16).

Finalni, kao i meč za treće mjesto u kojem će rivali biti Paramont i Parasport Slovenija, na programu su 21. maja u Ljubljani.

