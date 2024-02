MPCFL rezultati – Petrovac do pobjede nakon preokreta, slavili i Arsenal i Jedinstvo Franca

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Petrovca, Arsenala i Jedinstvo France ostvarili su pobjede na startu proljećnog dijela šampionata Meridianbet Prve crnogorske lige.

Petrovac je, nakon preokreta, slavio pred svojim navijačima protiv Mladosti 3:2 i zabilježio petu pobjedu.

Gosti su na stadionu Mitar Mićo Goliš dva puta vodili, ali na kraju nijesu uspjeli da izbjegnu poraz.

Petrovac je do pobjede došao golovima Radoša Dedića u 44, Luke Maleševića u 74. i Milana Basraka u 87. minutu.

Strijelci za Mladost bili su Aleksa Maraš 6. i Igor Vukčević u 72. minutu.

Arsenal je u Tivtu savladao plavsko Jezero 3:1.

Tivatski tim do pete pobjede vodili su Jan Pulejo u 14, Šaleta Kordić u 24. i Marko Šimun, koji je postigao autogol u 32. minutu.

Jedini pogodak postigao je Edis Redžepagić u 67. minutu.

U derbiju začelja, Jedinstvo je u Bijelom Polju savladalo Rudar 1:0.

Odlučujući pogodak, za četvrtu pobjedu ove sezone, postigao je Bojan Vlaović u 76. minutu.

Posljednja dva meča ovog kola na programu su sjutra.

U derbiju kola, u 17 sati na Gradskom stadionu u Podgorici, sastaće se Budućnost i Dečić.

U Baru, dva sata ranije, rivali će biti Mornar i Sutjeska.

