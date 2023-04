Mijović novi trener Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Petar Mijović novi je trener Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba. On će na kormilu Budućnosti naslijediti Vladimira Jovanovića, sa kojim je juče sporazumno prekinuta saradnja. “Upravni odbor Budućnosti je, nakon razgovora sa Petrom Mijovićem, donio odluku da crnogorski stručnjak bude šef stručnog štaba do kraja tekuće sezone”, saopšteno je iz podgoričkog kluba. Biće to njegov povratak u Budućnost, koju je predvodio od oktobra 2019. do januara 2021. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS