Mihailović pobijedio Rušidija

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Viktor Mihailović pobijedio je danas u njemačkom Bilefeldu, u meču za rejting, Adila Rušidija iz Bosne i Hercegovine.

Do pobjede došao je prekidom nakon treće runde.

Mihailović je upisao peti trijumf i zadržao maksimalan učinak na profesionalnom ringu.

“On je iz runde u rundu pojačavao tempo i u serijama pogađao Rušidija. Poslije treće runde protivnik je predao meč. Značajna pobjeda za Mihailovića, imajući u vidu iskustvo njegovog protivnka”, saopšteno je iz štaba crnogorskog borca.

Borba je održana u kruzer kategoriji, a bila je planirana da traje osam rundi.

“Zahvalnost za pomoć tokom kondicinih priprema dugujemo fitnes treneru Milošu Jankoviću i sparing partneru Milovanu Sekuloviću. Već 17. marta Mihailovića u Tirani očekuje nova borba”, piše u saopštenju.

Mihailović ima 22 godine, a visok je 196 centimetara.

