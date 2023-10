Magnus Karlsen dolazi u Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Magnus Karlsen, svjetski prvak u šahu od 2013. do 2023. i od jula 2011. godine vodeći na FIDE rejting listi, nastupaće u Crnoj Gori na Evropskom ekipnom prvenstvu, koje će od 10. do 21. novembra biti održano u Budvi, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Karlsen, sinonim šaha u današnjem vremenu, igraće na Evropskom ekipnom prvenstvu u Budvi, dvadeset godina nakon do sada jedinog nastupa u Crnoj Gori.

Karlsen, nazvan šahovskim Mocartom”, prvi zapažen rezultat na međunarodnoj sceni ostvario je osvajanjem drugog mjesta na Svjetskom prvenstvu u kategoriji do 12 godina, 2002. godine.

Naredne, 2003. godine, Karlsen je jedini put nastupao u Crnoj Gori, upravo u Budvi.

Na Evropskom prvenstvu u kategoriji do 14 godina, poraz u posljednjem kolu koštao ga je zlatne medalje i morao je da se zadovolji bronzanom medaljom.

On je mnogima danas najbolji igrač svih vremena.

Sa nepunih 14 godina, 2004. godine, postao je velemajstor, u to vrijeme treći najmlađi u istoriji.

Postao je najmlađa osoba koja je osvojila turnir 18. kategorije u avgustu 2007. kada je pobijedio na Međunarodnom turniru u švajcarskom Bilu.

Prvu šansu da postane prvak svijeta iskoristio je 2013. godina i savladao Višvanatana Ananda 6,5-3,5.

Titulu je nakon toga branio četiri puta: 2014. godine protiv Ananda, Sergeja Karjakina, Fabia Karune i Jana Nepomnjašija.

Od odbrane titule odustao je ove godine zbog, kako je naveo, gubitka motivacije.

Šahovski savez objavio je da su aktivnostzio te asocijacije posljednjih godina zavrijedile veliku pažnju Evropske šahovske unije, pa će najkvalitetnija i najmasovnija smotra evropskog šaha ove godine biti održana u Crnoj Gori.

“Nakon organizacije Evropskog prvenstva za žene koje je održano u Petrovcu u martu, slijedi veliki izazov a to je dolazak gotovo 350 šahistkinja i šahista iz svih krajeva Evrope, a gotovo njih 200 su nosioci velemajstorske titule”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Navodi se da pripremne aktivnosti za Evropsko timsko prvenstvo ulaze u završnu fazu.

“Kruna takmičenja biće dolazak najboljeg igrača današnjice, a po mišljenju mnogih i najboljeg šahiste svih vremena, Magnusa Karlsena, koji će predvoditi reprezentaciju Norveške”, piše u saopštenju.

