Francuska novi prvak Evrope

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Francuske novi su prvaci Evrope.

Francuska je večeras u Kelnu, u finalnom meču, nakon produžetaka savladala Dansku 33:31 i četvrti put osvojila šampionski trofej.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 27:27.

Bila je najbolja i 2006, 2010. i 2014. godine.

Francuska je i zvanični olimpijski šampion.

Danska, svjetski šampion, izgubila je drugi put evropsko finale, a ima i dvije titule 2008. i 2012. godine.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Ludovik Fabregas sa osam, dok je Nedim Remili postigao pet golova.

U danskoj selekciji najbolji istakli su se Mikel Hansen sa devet i Matias Gicel sa osam pogodaka.

Bronzanu medalju osvojila je Švedska, koja je u meču za treče mjesto pobijedila Njemačku 34:31.

