Crnogorske kadetkinje u finalu

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore plasirala se u finale Mediteranskog prvenstva u Grčkoj.

Generacija koju predvodi trener Tatjana Jeraminok u trećem kolu glavne runde savladala je domaćina Grčku 22:15 (7:4, 6:7 i 9:4) i osvojila četiri od mogućih pet bodova.

To je treća pobjeda crnogorskog tima u glavnoj rundi u isto toliko odigranih mečeva.

Crnogorsku selekciju do pobjede i finala vodile su Bojana Peličić i Elena Mitrović sa po četiri gola, dok su po tri postigle Anika Jovanović, Anđela Guberinić i Milka Pavlović.

Po dva puta u strijelce upisale su se Ksenija Gašević i Hanadi Delić, a mrežu protivnica zatresla je i Nikolina Milojković.

Rival Crne Gore u finalu, sjutra u 15 sati, biće Španija.

