U požaru u domu za stare u Barajevu poginulo osam osoba

Beograd, (MINA) – U požaru u domu za stare u beogradskoj opštini Barajevo, poginulo je osam ljudi, a sedam je povrijeđeno, saopštio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nemanja Starović.

Požar je, kako prenosi N1 ugašen, a u akciji je učestvovao veliki broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila.

Starović je rekao za RTS da, prema prvim preliminarnim podacima, postoje indicije da je požar podmetnut.

Kako je dodao, Dom za stare osobe “Ivanović” imao je važeću licencu i sve potrebne protivpožarne uslove.

Starović je istakao da je obezijeđen hitan smještaj za evakuisane.

Vršilac dužnosti načelnika Sektora za vanredne situacije, Luka Čaušić, rekao je da je u domu bilo 30 korisnika.

Sedam povrijeđenih osoba, kako je naveo, preuzela je Hitna pomoć i prevezla na Vojno-medicinsku akademiju (VMA) i u Urgentni centar (UC) Kliničkog centra Srbije.

Prema njegovim riječima, nakon dojave u tri sata i 30 minuta, na lice mjesta odmah su upućene jedinice Sektora za vanredne situacije i zatekle požar u razbuktaloj fazi.

“Još se pretražuje da li možda ima zaostalog izvora koji bi mogao da izazove dalji požar, a uzrok će biti utvrđen u narednim satima”, rekao je Čaušić.

On je dodao da se starački dom nalazi daleko od prometnih saobraćajnica, ali da su vatrogasne ekipe stigle brzo i da je povrijeđenima u najbržem roku pružena pomoć.

